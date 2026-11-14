W Izraelu fizycy Yakir Aharonov z Uniwersytetu Telawiwskiego i Avshalom Elitzur z Izraelskiego Instytutu Zaawansowanych Studiów matematycznie zbadali granice skutecznego cofania czasu w układzie kwantowym. W najprostszym modelu taki efekt może trwać około jednej femtosekundy — jednej biliardowej części sekundy, podaje ScienceAlert.

Autorzy zamieścili pracę w formie preprintu na platformie arXiv. Badanie rozwija ideę kwantowej maszyny translacji czasu, którą Aharonov wraz ze współpracownikami zaproponował w 1990 roku. Taki teoretyczny system miałby wykorzystywać superpozycję — stan, w którym układ kwantowy może jednocześnie znajdować się w kombinacji kilku możliwych stanów.

Jak modelowano odwrócenie procesu

Autorzy rozważyli zegar znajdujący się jednocześnie w dwóch obszarach pola grawitacyjnego o różnej sile. W tych gałęziach czas płynie z różną prędkością. Po ich połączeniu możliwe jest interferencyjne nałożenie, a wybór określonego wyniku — postselekcja — teoretycznie pozwala układowi zachowywać się tak, jakby doświadczył przedziału czasu dłuższego lub krótszego niż czas w każdej z gałęzi. W przypadku granicznym chodzi o ujemny przedział czasu.

Aby sprawdzić taki efekt w modelu, fizycy wykorzystali przykład spontanicznego promieniowania atomów. Jeśli spośród 100 wzbudzonych atomów po pewnym czasie wzbudzonych pozostało 80, to pojawienie się po przejściu układu przez hipotetyczną maszynę większej liczby wzbudzonych atomów oznaczałoby skuteczne odwrócenie części procesu rozpadu.

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Ograniczenie tworzy środowisko kwantowe

W modelu atomy wraz z wyemitowanym światłem i ściankami zdolnymi je pochłaniać umieszczono w całkowicie hermetycznej komórce. Jednak nawet w takich warunkach atomy oddziałują z polem elektromagnetycznym, które zachowuje ślady promieniowania.

W najprostszym schemacie dwugałęziowym koherencja kwantowa niezbędna do interferencji utrzymuje się przez około jedną femtosekundę. Po tym czasie środowisko zawiera już zbyt wiele informacji o promieniowaniu, by odtworzyć wymagany proces odwrotny. Bardziej złożone modele mogłyby teoretycznie obejmować dłuższe przedziały, ale wymagałyby znacznie większej liczby gałęzi kwantowych i miałyby coraz mniejsze prawdopodobieństwo powodzenia.

Naukowcy zaznaczają, że postselekcja nie narusza drugiej zasady termodynamiki: widoczne cofnięcie czasu występuje jedynie dla niewielkiej części wybranych wyników. Jeśli uwzględnić wszystkie możliwe wyniki, układ jako całość nadal podlega tej zasadzie.

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