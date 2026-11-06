Brazylijski skrajnie prawicowy polityk Flávio Bolsonaro po raz pierwszy od wyjazdu z Brazylii wystąpił w USA podczas wydarzenia Conservative Political Action Conference w posiadłości Donalda Trumpa Mar-a-Lago. Oświadczył, że jego porażka w wyborach prezydenckich nie oznacza końca Brazylii. Informuje o tym The Guardian.

Bolsonaro opuścił Brazylię na początku ubiegłego tygodnia, niedługo po wyborach 25 października. Urzędujący prezydent Luiz Inácio Lula da Silva pokonał go przewagą ponad 4 mln głosów. Według gazety Bolsonaro uzyskał 59 mln głosów.

Wystąpienie na CPAC

Podczas uroczystej kolacji czterodniowego wydarzenia CPAC 45-letni polityk powiedział, że nie uważa swojej porażki za koniec dla Brazylii i USA. Oświadczył także, że wciąż nadejdą „wielkie rzeczy”, i wezwał, by nie tracić wiary po wyniku wyborów.

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W pierwszym wywiadzie po wyborach Bolsonaro, według The Guardian, wysunął niepotwierdzone twierdzenia o fałszerstwach. Powiedział także The New York Times, że nie otrzymał pomocy w wyjeździe z Brazylii, zaprzeczając doniesieniom o możliwym wsparciu ze strony doradcy Trumpa Jasona Millera i Santiago Caputo, bliskiego współpracownika prezydenta Argentyny Javiera Mileia.

Śledztwa i plany polityczne

Według informacji gazety brazylijska policja federalna prowadzi wobec Flávio Bolsonaro śledztwa w sprawach dotyczących prania pieniędzy i korupcji. Jego mandat parlamentarny kończy się na początku przyszłego roku, po czym straci immunitet parlamentarny; wówczas może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

Bolsonaro powiedział The New York Times, że zamierza uczestniczyć w przyszłych wyborach, jednak na razie wiąże swoją przyszłość z USA. Jego brat Eduardo Bolsonaro także przebywa w USA; w razie powrotu do Brazylii musi odbyć czteroletnią karę za przymus.

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