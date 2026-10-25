W wyborach prezydenckich w Brazylii 25 października senator Flávio Bolsonaro prowadził we wczesnym nieoficjalnym liczeniu głosów obywateli kraju głosujących za granicą w drugiej turze. Jak informuje The Rio Times, według stanu na godz. 13:42 czasu wschodniego USA Bolsonaro miał 45 720 głosów, czyli 52,66% ważnych kart, a prezydent Luiz Inácio Lula da Silva — 41 101 głosów, czyli 47,34%.

Dane te opierają się na medialnym zliczaniu protokołów z lokali wyborczych, a nie na oficjalnych wynikach brazylijskiego Najwyższego Sądu Wyborczego. Według Exame Lula prowadził jednocześnie w 30 zagranicznych miejscach głosowania, a Bolsonaro — w 12.

Głosy z Japonii

Według brazylijskiego wydania Metrópoles na Flávio Bolsonaro w Japonii oddano 28 538 głosów, a na Lulę — 7 098. Odpowiadało to wynikom 80,08% wobec 19,92%. The Rio Times, powołując się na Exame, zauważa, że głosy z Japonii stanowiły 62% wszystkich głosów, które Bolsonaro otrzymał w tym momencie poza Brazylią. Bez wyników z Japonii Lula miałby przewagę w zagranicznym liczeniu.

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W Europie Lula, według Exame, wyprzedzał przeciwnika w Holandii, Szwajcarii, Polsce, Czechach i Finlandii. Wydanie Terra informowało o jego przewadze w Danii i Szwecji, natomiast w Grecji wygrał Bolsonaro — 311 głosów wobec 255.

Udział elektoratu zagranicznego

Według Najwyższego Sądu Wyborczego za granicą zarejestrowanych jest 918 876 wyborców w 186 miastach, co stanowi około 0,6% całkowitej liczby wyborców w kraju. Największa grupa jest zarejestrowana w USA — 265 437 osób, następnie w Portugalii, Japonii, Kanadzie i Niemczech.

W chwili publikacji w dostępnych medialnych zestawieniach nie było wyników z Portugalii i Wielkiej Brytanii, a dane z Niemiec i Francji były niepełne. Brazylijski Najwyższy Sąd Wyborczy miał rozpocząć publikowanie oficjalnych wyników od godz. 16:00 czasu wschodniego USA.

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