W Dystrykcie Federalnym Brazylii, gdzie znajduje się stolica Brasília, Flávio Bolsonaro ma 55% ważnych głosów wobec 45% prezydenta Luiza Inácia Luli da Silvy, wynika z sondażu Datafolha. Jak podaje The Rio Times, wyniki opublikowano 23 października 2026 roku — dwa dni przed drugą turą wyborów prezydenckich zaplanowaną na 25 października.

Dane sondażowe

Datafolha przeprowadziła badanie wśród 910 wyborców Dystryktu Federalnego w dniach 20–22 października. Deklarowany margines błędu badania wynosi trzy punkty procentowe przy 95-procentowym poziomie ufności. Sondaż na zlecenie Globo i Folha de S.Paulo przeprowadziła firma Datafolha.

W wynikach ogólnych 51% respondentów zadeklarowało zamiar głosowania na Bolsonaro, a 42% — na Lulę. Kolejne 6% podało, że odda pusty lub nieważny głos albo nie poprze żadnego z kandydatów, a 1% nie udzielił odpowiedzi. Po wykluczeniu tych odpowiedzi udziały ważnych głosów wynoszą odpowiednio 55% i 45%.

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Zmiany i ocena rządu

W porównaniu z poprzednim sondażem Datafolha w Dystrykcie Federalnym poparcie dla Bolsonaro w wynikach ogólnych wzrosło o dwa punkty procentowe, a dla Luli spadło o jeden punkt. Według źródła zmiany te mieszczą się w granicach błędu badania.

Z sondażu wynika, że 50% wyborców okręgu ocenia rząd Luli jako zły lub bardzo zły, 30% jako doskonały lub dobry, a kolejne 19% określiło jego pracę jako przeciętną. Pracy Luli na stanowisku prezydenta nie aprobuje 55% ankietowanych, podczas gdy 42% ją aprobuje.

Badanie dotyczy wyłącznie Dystryktu Federalnego, a nie całej Brazylii. Ostatni ogólnokrajowy sondaż Datafolha, na który powołuje się wydanie, wskazywał remis kandydatów — po 50% ważnych głosów.

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