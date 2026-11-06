Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oświadczyła, że skoordynowała z Międzynarodową Agencją Energetyczną (MAE) wspólne działania dotyczące uwolnienia rezerw ropy, na które zgodziły się państwa G7. Napisała o tym w czwartek na X, zaznaczając, że ceny energii pozostają jednym z głównych problemów obywateli i przedsiębiorstw UE, informuje Anadolu Agency.

Koordynacja działań

Według von der Leyen koordynowała ona te działania z dyrektorem wykonawczym MAE Fatihem Birolem po porozumieniu osiągniętym przez Grupę Siedmiu. Poinformowała również, że w ubiegłym tygodniu Komisja Europejska przeprowadziła strategiczny dialog z przedsiębiorstwami rafineryjnymi, aby pomóc zwiększyć produkcję w krytycznym momencie.

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Elektryfikacja i czysta energia

Mówiąc o długoterminowej strategii energetycznej, von der Leyen nazwała przyszłością UE elektryfikację zasilaną czystą energią produkowaną na miejscu. Wspomniała o odnawialnych źródłach energii i energetyce jądrowej. Według niej Unia Europejska wraz z partnerami będzie pracować nad przyspieszeniem elektryfikacji podczas nadchodzącej konferencji klimatycznej COP31 w Antalyi w Turcji.

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