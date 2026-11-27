W USA fundusz powierniczy ubezpieczenia szpitalnego Medicare według prognoz będzie mógł w pełni finansować świadczenia z części A tylko do drugiego kwartału 2033 roku. Po tym czasie bieżące wpływy wystarczą na około 89% planowanych wydatków na opiekę szpitalną, informuje Fortune.

Jeśli Kongres USA nie podejmie działań, płatności Medicare dla szpitali i innych świadczeniodawców w ramach części A mogą zostać obniżone o około 11%. W poprzednim raporcie prognozowana data wyczerpania rezerw funduszu przypadała na 2033 rok, natomiast tegoroczną ocenę przesunięto o kolejny kwartał bliżej. Rada Powiernicza Medicare powiązała to ze wzrostem kosztów i zmianami w przepisach podatkowych.

Koszt hospitalizacji w 2027 roku

17 listopada Centra Medicare i Medicaid ogłosiły, że w 2027 roku udział własny w części A wyniesie 1 776 dolarów — o 40 dolarów więcej niż w 2026 roku. Jest to udział pacjenta w kosztach pierwszych 60 dni leczenia stacjonarnego w ciągu jednego okresu świadczeniowego.

Za 61.–90. dzień pobytu w szpitalu pacjenci będą płacić 444 dolary dziennie, a po 90. dniu — 888 dolarów za każdy dzień z wykorzystaniem dożywotniej rezerwy dni. Każdy beneficjent ma 60 takich dni rezerwowych, które nie są odnawiane. Nowy okres świadczeniowy rozpoczyna się po 60 kolejnych dniach bez leczenia stacjonarnego lub opieki w placówce wykwalifikowanej opieki pielęgniarskiej, dlatego udział własny może zostać naliczony ponownie.

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Dlaczego rezerwy się kurczą

Część A Medicare obejmuje leczenie stacjonarne, opiekę w placówkach wykwalifikowanej opieki pielęgniarskiej, opiekę hospicyjną oraz część domowej opieki zdrowotnej. Jest finansowana głównie z podatków od wynagrodzeń i zgromadzonych rezerw. Oczekuje się, że wydatki funduszu przewyższą jego dochody już od 2027 roku.

Według Congressional Research Service Medicare obejmował w 2026 roku około 70,7 mln osób, a łączne wydatki programu wyniosły około 1,3 bln dolarów. Od 2005 roku liczba uczestników wzrosła o 66% z powodu starzenia się pokolenia wyżu demograficznego.

Główny fundusz emerytalny Social Security, według oceny powierników, może wyczerpać się jeszcze wcześniej — w czwartym kwartale 2032 roku. Bez działań Kongresu oznaczałoby to ogólne obniżenie świadczeń o 22%.

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