W Wielkiej Brytanii fundacja Wellcome sfinansuje szeroko zakrojone badanie skutków planowanych ograniczeń dostępu do mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 16. roku życia. Na dziesięć projektów naukowych przeznaczono 9,3 mln funtów szterlingów; planuje się objąć nimi ponad 300 tys. młodych ludzi w całej Wielkiej Brytanii, podaje The Guardian.

Naukowcy będą porównywać wskaźniki przed i po wprowadzeniu ograniczeń, oczekiwanym wiosną 2027 roku. Zbadają, czy środowisko cyfrowe zmieni zdrowie psychiczne i dobrostan młodych ludzi, a także ich sen, aktywność fizyczną i więzi społeczne.

Jakie ograniczenia są planowane

Oczekuje się, że zakaz dla osób poniżej 16. roku życia obejmie Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat, Facebook i X. Planowane jest również ograniczenie transmisji na żywo oraz kontaktów z nieznajomymi na platformach gamingowych.

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Camilla Iannone, kierująca programem badawczym Wellcome, zaznaczyła, że danych naukowych dotyczących wpływu mediów społecznościowych i ograniczeń na zdrowie psychiczne młodych ludzi jest na razie niewiele. Według niej badacze nie będą traktować tej kwestii jako prostego wyboru między tym, czy media społecznościowe są korzystne, czy szkodliwe, lecz skupią się na możliwych zmianach w zdrowiu psychicznym i dobrostanie.

Sen, nauka i obchodzenie zasad

Jeden z projektów — Smart Schools Plus, współkierowany przez profesor Victorię Goodyer z Uniwersytetu w Birmingham — obejmie 16 szkół i 800 uczniów w Anglii. Zespół oceni zdrowie psychiczne, aktywność fizyczną, sen, zachowanie w szkole, wyniki w nauce i frekwencję. W tym celu zastosuje ankiety, aplikacje mobilne, wywiady, cyfrowe dzienniki i trackery aktywności.

Naukowcy sprawdzą również, czy ryzykowne treści, w tym materiały dotyczące samookaleczeń, samobójstw i zaburzeń odżywiania, przeniosą się na inne platformy internetowe. Odrębne projekty zbadają, czy wpływ ograniczeń będzie różnił się w zależności od płci, klasy społecznej i orientacji seksualnej młodych ludzi, a także jak nowe zasady wpłyną na rodziny w Anglii, Walii i Szkocji. W szczególności badacze ustalą, czy nastolatkowie będą mogli obchodzić wprowadzone ograniczenia.

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