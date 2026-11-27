W USA indeksy giełdowe wzrosły rano 27 listopada podczas skróconej sesji w Czarny Piątek po Święcie Dziękczynienia. Indeks przemysłowy Dow Jones zyskał 0,6%, S&P 500 wzrósł o 0,7%, a Nasdaq Composite — o 0,8%. Jak podaje UPI, po gwałtownym starcie wszystkie trzy główne indeksy częściowo utraciły wczesne wzrosty.

Akcje technologiczne

Inwestorzy obserwowali akcje spółek technologicznych, które próbowały odrobić straty w związku z obawami o rentowność inwestycji w sztuczną inteligencję. Akcje Nvidii po początkowym wzroście o około 2% przeszły do spadku o około 2%. Jednocześnie akcje producenta chipów Micron Technology wzrosły o 2%.

Partner Yorkville Daniel Ives w komentarzu dla Yahoo Finance nazwał sytuację traumatyczną dla inwestorów i stwierdził, że zmienność będzie się utrzymywać. Akcje SpaceX wzrosły o około 3% po tym, jak jej dyrektor generalny Elon Musk obiecał w czwartek co roku przekazywać amerykańskim dzieciom dodatkową akcję spółki.

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Sprzedaż i ropa

Rynki oceniały również początek sezonu świątecznych zakupów w obliczu obaw inflacyjnych. National Retail Federation prognozuje, że świąteczna sprzedaż w USA po raz pierwszy przekroczy 1 bln dolarów i będzie o 4,2% wyższa niż w 2025 roku. Mastercard oczekuje wzrostu sprzedaży detalicznej w USA o 5,5% w okresie od 1 listopada do 24 grudnia.

Ceny ropy wzrosły w związku z atakami na infrastrukturę energetyczną na Bliskim Wschodzie przed niedzielnym spotkaniem Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową. Ropa Brent była notowana w pobliżu 91 dolarów za baryłkę, a West Texas Intermediate — około 84 dolarów. Rentowność 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych prawie się nie zmieniła i wynosiła 4,89%. Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych i Nasdaq miały zostać zamknięte o 13:00 czasu wschodniego USA, a rynek obligacji — godzinę później.

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