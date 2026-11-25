W Korei Południowej indeks giełdowy KOSPI gwałtownie spadł podczas porannego handlu 25 listopada po nocnej przecenie akcji technologicznych na Wall Street. Jak informuje Korea Herald, na godz. 9:12 indeks stracił 230,66 pkt, czyli 4,61%, i wyniósł 4775,37 pkt.

Gwałtowny spadek po otwarciu

Notowania KOSPI rozpoczęły się spadkiem o 197,03 pkt, czyli 3,94%, do 4809 pkt. Następnie straty indeksu przekroczyły 5%.

Akcje Samsung Electronics na godz. 9:12 potaniały o 6,65%, a walory SK hynix — o 6,56%.

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Tymczasowe ograniczenie sprzedaży programowej

O godz. 9:08:32 na giełdzie uruchomiono mechanizm sell-sidecar, który na pięć minut wstrzymuje programowe zlecenia sprzedaży. Jest on aktywowany, gdy kontrakty futures na KOSPI 200 spadają o ponad 5% i utrzymują się na tym poziomie przez co najmniej minutę.

W momencie uruchomienia mechanizmu indeks kontraktów futures na KOSPI 200 spadł o 5,12% do 738,20 pkt. Indeks technologiczny KOSDAQ również spadł o 22,31 pkt, czyli o 3,35%, do 643,57 pkt.

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