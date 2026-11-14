Podczas sesji zbierania zobowiązań dla Pacific Resilience Facility (PRF) na szczycie klimatycznym COP31 w Antalyi w Turcji żaden z krajów uczestniczących nie ogłosił nowego finansowania. Fundusz zgromadził ponad 200 mln dolarów, podczas gdy do wyznaczonego na 2026 rok celu 500 mln dolarów brakuje około 300 mln dolarów — informuje Climate Home News.

Ponownie ogłoszone wpłaty

Niderlandy zadeklarowały wpłatę 1 mln dolarów, Wielka Brytania — 10 mln funtów szterlingów, Kanada — 7,5 mln dolarów kanadyjskich, a Irlandia — 5,6 mln euro. Zobowiązania te zostały jednak już wcześniej publicznie ogłoszone.

Jedyną nową wpłatę podczas sesji zadeklarowała fundacja Minderoo Foundation, która obiecała 5 mln dolarów. Największymi darczyńcami PRF są Australia, która przeznaczyła 67 mln dolarów, oraz Arabia Saudyjska — 50 mln dolarów.

Chiny obiecały funduszowi 1 mln dolarów, a Tajwan — 3 mln dolarów. Wpłaty zadeklarowały również wyspiarskie państwa Pacyfiku: Fidżi — 10 mln dolarów, a Wyspy Salomona — 1 mln dolarów.

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Fundusz dla lokalnych społeczności

Pacific Resilience Facility został przyjęty około rok temu, a uruchomiony w maju. Zapewnia niewielkie granty bezpośrednio lokalnym społecznościom na wyspach Pacyfiku. Fundusz zatwierdził już 14 projektów dotyczących bezpieczeństwa wodnego, odbudowy wybrzeży, energii odnawialnej i odporności społeczności.

Prezydent Palau Surangel Whipps Jr. oświadczył podczas wydarzenia, że mechanizm ma wypełnić lukę w międzynarodowym finansowaniu klimatycznym, do którego dostęp małym rządom wyspiarskim utrudniają biurokratyczne procedury dużych funduszy.

Minister spraw zagranicznych Fidżi Sakiasi Ditoka po sesji wyraził nadzieję, że do zakończenia COP31 kraje rozwinięte mogą ogłosić nowe finansowanie — pozyskując nowych darczyńców lub zwiększając wpłaty obecnych.

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