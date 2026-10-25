W Australii 3,6 miliona gospodarstw domowych borykało się z niedoborem żywności w ciągu ostatnich 12 miesięcy — o 100 tysięcy więcej niż rok wcześniej. Wynika to z nowego raportu Foodbank Australia, informuje ABC News Australia.

Badanie wykazało, że w ciągu ostatniego roku braku bezpieczeństwa żywnościowego doświadczyło co trzecie gospodarstwo domowe w kraju. Jednocześnie 69% rodzin, które zetknęły się z tym problemem, doświadczyło go po raz pierwszy właśnie w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Najbardziej narażone grupy

Foodbank Australia zaznaczył, że mieszkańcy regionów ucierpieli bardziej: niemal co czwarte regionalne gospodarstwo domowe doświadczyło ostrego niedoboru żywności, podczas gdy wśród gospodarstw miejskich wskaźnik ten wyniósł 18%.

Brak bezpieczeństwa żywnościowego najczęściej dotykał osoby w wieku od 18 do 34 lat. Ponad połowa gospodarstw domowych rdzennych mieszkańców Australii również zgłosiła niedobór żywności, w tym 40% jego ostrą formę.

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Dyrektorka generalna Foodbank Australia Kailea Tink powiązała sytuację z kryzysem kosztów życia i wzrostem stóp procentowych. Według niej, gdy gospodarstwa domowe odczuwają presję finansową, najpierw ograniczają wydatki na żywność, jednocześnie starając się opłacać mieszkanie, media i dojazdy do pracy.

Programy śniadań w szkołach

Organizacja z zadowoleniem przyjęła przyznanie przez rząd federalny na początku miesiąca dodatkowego finansowania w wysokości 700 tysięcy dolarów. Kailea Tink oświadczyła, że środki te pomogą zamienić finansowanie w żywność, ale nie rozwiążą problemu w krótkim czasie.

Foodbank Australia wezwał również rząd federalny do wprowadzenia ogólnokrajowego programu śniadań szkolnych, aby do 2030 roku objąć nim każde dziecko. Organizacja podała, że wdrożyła już 3649 programów śniadań szkolnych w całym kraju.

Wolontariuszka HelpingACT Rhonda Owen podkreśliła, że dostęp do śniadania jest ważny dla nauki dzieci. Według niej wiele rodzin zwracających się o pomoc żywnościową wcześniej tego nie robiło.

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