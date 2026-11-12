ABC News Australia informuje, że Football Australia szuka alternatywnego miejsca rozegrania towarzyskiego meczu reprezentacji Australii z Jordanią. Spotkanie miało odbyć się 18 listopada w Ammanie, jednak piłkarze drużyny Socceroos nie chcą jechać do Jordanii z powodu obaw o bezpieczeństwo.

Rozmowy w Dosze

Do Dohy przybyli w tym tygodniu dyrektor generalny Football Australia Martin Kugeler, dyrektorka ds. piłki nożnej Heather Garriock, szef Professional Footballers Australia Beau Busch oraz kierownik ds. relacji z zawodnikami John McKain. Próbują znaleźć rozwiązanie przed zaplanowanymi meczami reprezentacji.

Australijczycy mają zagrać z Katarem w Dosze w sobotę, po czym planowano wyjazd do Ammanu. Beau Busch oświadczył w ubiegłym tygodniu, że zdecydowana większość zawodników reprezentacji opowiedziała się za przełożeniem meczu z Jordanią lub zmianą miejsca jego rozegrania.

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Opcje dla meczu

Wśród rozważanych możliwości jest rozegranie spotkania w Dosze, gdzie australijska drużyna już przebywa na zgrupowaniu. Jednocześnie, według ABC News Australia, zarówno katarska, jak i jordańska federacja piłkarska bez entuzjazmu odniosły się do tej propozycji. Mecz może także zostać rozegrany w jednym z krajów południowej Europy, odwołany lub przełożony.

Australijskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu radzi obywatelom ponownie rozważyć konieczność podróży do Jordanii z powodu nieprzewidywalnej sytuacji bezpieczeństwa i zagrożenia terroryzmem. Trener reprezentacji Australii Tony Popovic oświadczył, że zawodnicy, którzy odmówią podróży ze względów bezpieczeństwa, nie zostaną wykluczeni z reprezentacji narodowej.

Przygotowania do turniejów

Mecze towarzyskie z Katarem i Jordanią planowano jako przygotowanie do Pucharu Azji, który z powodu konfliktu w Arabii Saudyjskiej przeniesiono ze stycznia na grudzień 2027 roku. Reprezentacja Australii U-17 również przebywa w Dosze przed mistrzostwami świata. Oczekuje się, że nie pójdzie ona w ślady Stanów Zjednoczonych, których federacja piłkarska odwołała udział swojej drużyny U-17 w turnieju w Katarze z powodu zastrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa.

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