Ford umożliwił nabywcom nowych pickupów Maverick zamawianie pakietu SV300T o mocy 300 KM podczas zakupu samochodu. Pakiet opracowany w ramach Ford Custom Garage jest dostępny dla Mavericków z roczników modelowych 2025 i 2026 w wersjach XLT, Lariat i Lobo z 2,0-litrowym silnikiem EcoBoost oraz napędem na wszystkie koła.

Jak podaje Motor1, od połowy listopada 2026 roku klienci mogą dodać SV300T przy zakupie nowego samochodu. W takim przypadku pakiet jest montowany przez Ford Custom Garage, zanim pickup trafi do salonu dealerskiego, a koszt samochodu i modyfikacji można uwzględnić w jednej umowie finansowania.

Moc i wyposażenie

Po montażu SV300T moc 2,0-litrowego silnika wzrasta z 250 KM i 280 lb-ft momentu obrotowego do 300 KM i 350 lb-ft przy użyciu paliwa premium. Pakiet obejmuje turbosprężarkę z Mustanga, zmodernizowany intercooler oraz sportowy układ wydechowy Borla.

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W przypadku Mavericka XLT i Lariat zestaw obejmuje sprężyny obniżające, amortyzatory Lobo oraz zmodernizowane stabilizatory. Wersja Lobo nie otrzymuje tych części, ponieważ ma takie wyposażenie w standardzie. Pakiet jest oferowany w czarnym lub brązowym wykończeniu z kołami o rozmiarze 20 na 8 cali, dopasowanymi dekielkami centralnymi, nakrętkami, napisami na tylnej klapie oraz grafiką SV300T na masce i bokach. XLT i Lariat otrzymują także dolny przedni spojler Air Design.

Cena i montaż

Cena SV300T przy zamówieniu wraz z nowym pickupem zaczyna się od 15 595 dolarów; obejmuje ona opony. Właściciele już zakupionych Mavericków mogą skontaktować się z dealerami uczestniczącymi w programie, aby zamówić części i montaż, jednak opony muszą kupić osobno oraz uzgodnić ich kompatybilność z dealerem.

Zestaw bez montażu kosztuje 6075 dolarów dla XLT i Lariat oraz 4500 dolarów dla Lobo. Montaż przez dealera Forda lub specjalistę z certyfikatem ASE zachowuje gwarancję na pakiet przez trzy lata lub 36 tys. mil przebiegu od daty rozpoczęcia eksploatacji samochodu. W przypadku samodzielnego montażu obowiązuje odrębna gwarancja Ford Racing Parts.

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