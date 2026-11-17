Ford odświeżył Mustanga GTD na rok modelowy 2028, prezentując specjalne malowanie 1901 na cześć samochodu Sweepstakes, który Henry Ford zbudował i wykorzystywał w wyścigach w 1901 roku. Jak informuje Motor1, zwycięstwo Sweepstakes miało pomóc w przyciągnięciu inwestorów do firmy.

Malowanie na cześć Sweepstakes

Wersja z malowaniem 1901 otrzymała nadwozie w kolorze Royal Red z czarnymi akcentami. Przedni splitter, dyfuzor, progi boczne i tylne skrzydło wykonano z odsłoniętego włókna węglowego. We wnętrzu znajdą się skórzane fotele w kolorze mahoniowym z kontrastowymi czerwonymi przeszyciami.

W tej wersji standardem będzie pakiet Performance Package, obejmujący modyfikacje aerodynamiczne i rozwiązania zmniejszające masę samochodu. Malowanie 1901 zastąpi ubiegłoroczny pakiet Spirit of America.

Nowe detale i niezmieniona technika

Mustang GTD otrzyma również przeprojektowane łopatki zmiany biegów, wydrukowane w 3D z tytanu, a także nowe pierścienie selektora biegów. Konsola środkowa, panele drzwiowe i deska rozdzielcza zostaną wykończone naturalną skórą.

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Do modelu ponownie będą oferowane magnezowe koła. Ford pokazał je podczas debiutu GTD, ale wcześniej napotykał ograniczenia w dostawach; według producenta problem został już rozwiązany. Do palety zostaną dodane kolory Incognito Green i Teal Tonic, które zastąpią Sage Green i Blue Metallic. Dla wersji Liquid Carbon przygotowano również odświeżone malowanie z turkusowymi akcentami i pasami.

Część techniczna samochodu nie ulegnie zmianie: Mustang GTD zachowa 5,2-litrowy, doładowany kompresorem silnik V8 z suchą miską olejową o mocy 815 KM i momencie obrotowym 664 lb-ft. Silnik połączono z ośmiobiegową zautomatyzowaną przekładnią dwusprzęgłową umieszczoną z tyłu. Prędkość maksymalna wynosi 202 mile na godzinę, a hamowanie zapewniają ceramiczne hamulce Brembo.

Zamówienia na Mustanga GTD na rok modelowy 2028 mają zostać otwarte w grudniu, a dostawy mają rozpocząć się w drugim kwartale 2027 roku. Ford ogłosi ceny bliżej rozpoczęcia sprzedaży.

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