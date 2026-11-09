Ford planuje w 2027 roku wprowadzić nowego przystępnego cenowo średniej wielkości pickupa na rynki międzynarodowe poza USA. Poinformował o tym dyrektor generalny firmy Jim Farley podczas telekonferencji po wynikach trzeciego kwartału, podaje Motor1.

Farley nie podał nazwy przyszłego modelu, nie sprecyzował miejsca jego produkcji ani nie poinformował, w których krajach pojawi się on jako pierwszy. Ford nie ujawnił również jeszcze informacji o układach napędowych pickupa.

Celem jest obniżenie kosztów materiałów

Według szefa Forda koszty podstawowych materiałów do nowego pojazdu mają być o 20% niższe niż w obecnym Fordzie Rangerze. Firma traktuje ten wskaźnik jako jedno z narzędzi konkurencji cenowej.

Jednocześnie niższy koszt materiałów nie gwarantuje automatycznie niższej ceny detalicznej modelu. Ford nie ogłosił jeszcze ani ceny, ani parametrów technicznych nowego pickupa.

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Model jest przygotowywany na rynki, na których chińscy producenci oferują tańsze pickupy, w tym zelektryfikowane. Według publikacji szczególnie aktywna konkurencja w tym segmencie występuje w Ameryce Łacińskiej i Azji Południowo-Wschodniej.

Odrębny projekt Forda

Nowy międzynarodowy pickup nie będzie przerobioną wersją pojazdów, które Ford już sprzedaje. Jest to odrębny projekt od kompaktowego Mavericka z nadwoziem samonośnym i elektrycznego pickupa Fathom, skierowanego na rynek USA.

Firma nie potwierdziła, czy nowy model będzie miał wersję hybrydową lub elektryczną. Ford nie poinformował również, czy będzie sprzedawać tego pickupa w USA. Na rynek amerykański producent osobno omawiał innego przystępnego cenowo pickupa z silnikiem spalinowym, którego prezentację planuje później w tej dekadzie.

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