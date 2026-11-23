Ford sprzeciwił się proponowanym w UE zasadom Made in Europe, zgodnie z którymi samochody montowane w Turcji nie spełniałyby warunków otrzymania zachęt do zakupu i udziału w zamówieniach publicznych. Prezes Ford Europe Jim Baumbick oświadczył, że decyzja ta dotyczyłaby furgonów Ford Transit, które firma montuje w Turcji, poinformowała Anadolu Agency.

Warunki otrzymania ulg

Według niemieckiego wydawnictwa biznesowego Handelsblatt korzyści w ramach nowych zasad mają być przyznawane wyłącznie samochodom w całości wyprodukowanym w UE. Baumbick uważa, że wykluczenie pojazdów produkowanych w Turcji osłabi producentów samochodów działających w Europie.

Wezwał europejskich polityków do skoncentrowania się na wspieraniu takich producentów w konkurencji z chińskimi producentami samochodów, których nazwał głównymi rywalami. Według Baumbicka połowa części do Transita jest produkowana w Europie, a furgon projektowano i testowano w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Belgii zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami UE.

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Inwestycje w produkcję

Ford, jak powiedział Baumbick, znacząco zainwestował w produkcję w Turcji, dużym partnerze handlowym UE, zgodnie z zasadami obowiązującymi w tamtym czasie. Prezes Ford Europe wezwał Unię Europejską do ochrony już dokonanych inwestycji.

Odpowiadając na pytanie o możliwe przeniesienie montażu Transita do zakładu firmy w Kolonii, Baumbick zaznaczył, że inwestycje w Turcji mają zaledwie trzy lata i jeszcze się nie zwróciły. Jego zdaniem przeniesienie produkcji skróciłoby cykl produkcyjny modelu, mogłoby zmniejszyć moce produkcyjne i zwiększyć koszty bez poprawy konkurencyjności furgonu.

Baumbick dodał, że producenci samochodów podejmują decyzje inwestycyjne z perspektywą 10, 20 lub 30 lat. Jego zdaniem zachęty powinny ukierunkowywać przyszłe inwestycje i zapewniać firmom wystarczającą pewność do planowania produkcji.

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