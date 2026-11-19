Międzynarodowa Federacja Samochodowa (FIA) wprowadzi etatowych sędziów w mistrzostwach Formuły 1 od 2027 roku. Ma to zapewnić większą spójność decyzji w sprawach sportowych i technicznych podczas weekendów wyścigowych, informuje Sky Sports News.

Stopniowa rekrutacja

FIA planuje rozpocząć rekrutację etatowych sędziów w przyszłym roku i stopniowo wdrażać nowy system. W kolejnych latach federacja zamierza utworzyć zespół liczący od 12 do 15 takich specjalistów.

Obecnie podczas każdej rundy Formuły 1 pracuje czterech sędziów, wybieranych z dużej puli działaczy FIA. Jeden z nich jest byłym kierowcą. Nowa struktura będzie również przewidywać udział sędziów z doświadczeniem w wyścigach samochodowych podczas każdej rundy.

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Spójność decyzji

Kwestia stałego składu sędziów jest od dawna dyskutowana w Formule 1, ponieważ podczas różnych rund sezonu pracują różni działacze. Zdaniem krytyków tego systemu może to prowadzić do różnic w decyzjach dotyczących kar i ich surowości.

W FIA oświadczyli, że etatowa struktura umożliwi głębsze wdrażanie najlepszych praktyk i zapewnienie bardziej spójnych decyzji. Prezydent FIA Mohammed Ben Sulayem nazwał rekrutację etatowych sędziów ważnym krokiem w rozwoju systemu sędziowania. Jego zdaniem zmiana ma wzmocnić wiedzę ekspercką i ciągłość pracy sędziów, pomóc w przeglądzie regulaminów oraz szkoleniu nowych działaczy.

Ogłoszenie nastąpiło miesiąc po otwarciu zdalnego centrum operacyjnego FIA w Biggin Hill w Wielkiej Brytanii. Wcześniej federacja zreorganizowała kontrolę wyścigu w 2022 roku po kontrowersyjnym zakończeniu sezonu 2021 w Abu Zabi, gdy Max Verstappen wyprzedził Lewisa Hamiltona na ostatnim okrążeniu finałowego wyścigu.

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