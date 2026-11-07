Formuła 1 przedłużyła kontrakt na organizację rundy mistrzostw na torze Interlagos w São Paulo w Brazylii do 2035 roku. Nowa pięcioletnia umowa przedłuża obowiązujący kontrakt, który po porozumieniu z 2023 roku miał obowiązywać do 2030 roku, informuje Channel NewsAsia.

Kontrakt do 2035 roku

Dyrektor generalny Formuły 1 Stefano Domenicali oświadczył, że Brazylia jest ważną częścią historii i przyszłości mistrzostw. Zwrócił także uwagę na wsparcie brazylijskich kibiców oraz atmosferę na trybunach i w São Paulo podczas wyścigów.

Interlagos oficjalnie nosi nazwę Autódromo José Carlos Pace, na cześć zwycięzcy Grand Prix Brazylii z 1975 roku. Tor po raz pierwszy gościł rundę mistrzostw świata w 1973 roku i obecnie jest jedyną południowoamerykańską rundą w kalendarzu Formuły 1.

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Inwestycje i efekt gospodarczy

Formuła 1 poinformowała, że nowy kontrakt przewiduje znaczne inwestycje miasta w celu poprawy warunków dla widzów. Burmistrz São Paulo Ricardo Nunes oszacował efekt gospodarczy wydarzenia w tym tygodniu na około 2,3 mld reali, czyli około 417,78 mln dolarów według kursu podanego w materiale. Jak powiedział, na napływie odwiedzających korzystają hotele, restauracje, taksówkarze i usługi zamawiania przejazdów.

Nunes dodał, że bilety na tegoroczną rundę szybko się wyprzedały, choć organizatorzy zwiększyli pojemność trybun o 7 tys. miejsc w porównaniu z poprzednim rokiem. Tymczasem Buenos Aires dąży do powrotu Grand Prix Argentyny do kalendarza: tor im. Oscara i Juana Gálveza jest modernizowany w celu uzyskania certyfikacji FIA Grade 1.

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