W Izraelu forum „Wybieramy życie”, reprezentujące rodziny zabitych i ofiary terroryzmu, złożyło skargę do Davida Ziniego, szefa służby bezpieczeństwa wewnętrznego Szin Bet. Organizacja prosi o zbadanie domniemanego użycia przez działaczy arabskiej partii Raam aplikacji do monitorowania frekwencji wyborczej podczas wyborów w 2026 roku, informuje The Jerusalem Post.

Aplikacja do monitorowania frekwencji

Według forum aplikacja Aswatcom umożliwiała śledzenie w czasie rzeczywistym udziału wyborców w poszczególnych lokalach wyborczych oraz koordynowanie pracy partii w dniu głosowania. W skardze wskazano, że aplikację utworzono 15 września, około sześciu tygodni przed wyborami 27 października, a w Google Play miała ona ponad 500 pobrań.

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Żądanie wszczęcia śledztwa

Forum oświadczyło również, że w tworzenie systemu mogli być zaangażowani deweloperzy z Ramallah, którzy, jak twierdzi, mają powiązania z Autonomią Palestyńską. Zdaniem skarżących mogło to stworzyć ryzyko dostępu do informacji o izraelskich wyborcach.

Organizacja poprosiła Szin Bet o wszczęcie śledztwa karnego oraz zajęcie i zabezpieczenie serwerów, baz danych i dzienników aktywności aplikacji. Domaga się również ustalenia, kto zlecił, finansował i tworzył system, kto korzystał z niego w dniu wyborów, czy działacze Raam obsługiwali system w lokalach wyborczych oraz dokąd przekazywali zebrane informacje.

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