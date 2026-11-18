W Kopenhadze w Danii reprezentacja Norwegii pokonała Danię 3:2 i awansowała do ćwierćfinału Ligi Narodów. Decydującą bramkę z rzutu karnego w 96. minucie zdobył Erling Haaland po tym, jak duński obrońca Joachim Andersen został ukarany za zagranie ręką, podaje Channel NewsAsia.

Powrót Norwegii w Kopenhadze

Dania szybko objęła dwubramkowe prowadzenie. Rasmus Hojlund otworzył wynik w 11. minucie, zdobywając szóstą bramkę w sześciu meczach Ligi Narodów, a trzy minuty później Pierre-Emile Hojbjerg podwoił przewagę gospodarzy.

Haalandowi początkowo nie uznano gola z powodu zagrania ręką, jednak w 37. minucie zmniejszył stratę. Martin Odegaard wykorzystał nieudane wybicie piłki przez bramkarza Madsa Hermansena i podał ją Haalandowi, który trafił do siatki. W 83. minucie Odegaard wyrównał po strzale ze środka pola karnego. Haaland skompletował dublet, wykorzystując rzut karny w doliczonym czasie gry.

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Portugalia zajęła pierwsze miejsce

W drugim meczu grupy Portugalia pokonała Walię 3:2 w Cardiff i zajęła pierwsze miejsce z dorobkiem 15 punktów. Norwegia była druga, wyprzedzając Danię: obie drużyny zdobyły po dziewięć punktów. Walia zakończyła fazę grupową na czwartej pozycji z trzema punktami.

Portugalczycy objęli prowadzenie po strzale Bruno Fernandesa, ale Walijczycy odpowiedzieli golami Davida Brooksa i Sorby Thomasa. Pedro Neto wyrównał przed przerwą, a Carlos Forbs zdobył zwycięską bramkę w 70. minucie. Pod koniec spotkania Neto otrzymał drugą żółtą kartkę i pozostawił Portugalię w osłabieniu.

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