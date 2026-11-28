Senegalski napastnik Lens, Abdallah Sima, strzelił pięć goli w wygranym meczu z Angers w lidze francuskiej. Lens wygrało 5:2, a wszystkie pięć bramek zespołu zdobył 25-letni napastnik.

Pięć goli w ciągu 38 minut

Sima po raz pierwszy trafił do siatki w 43. minucie i wyrównał wynik przed przerwą na 1:1. Wkrótce po rozpoczęciu drugiej połowy Angers ponownie objęło prowadzenie, jednak napastnik Lens strzelił jeszcze cztery gole: w 64., 70., 76. i 81. minucie.

Przed meczem z Angers Sima miał tylko jednego gola w sześciu spotkaniach Ligue 1. O skutecznym występie piłkarza informuje BBC Sport.

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Rzadkie osiągnięcie w europejskiej piłce nożnej

Sima został pierwszym zawodnikiem, który strzelił pięć goli w jednym meczu w pięciu czołowych ligach europejskich od października 2018 roku. Wówczas Luka Jović zdobył pięć bramek dla Eintrachtu w spotkaniu z Fortuną Düsseldorf.

W lidze francuskiej pięć goli w jednym meczu po raz ostatni strzelił Carlos Eduardo: dokonał tego w barwach Nicei w meczu z Guingamp w październiku 2014 roku. Zwycięstwo nad Angers było także pierwszym dla nowego głównego trenera Lens, Didiera Digarda, w jego trzecim meczu na tym stanowisku. Zespół awansował na siódme miejsce w tabeli.

Sima przeszedł do Lens w 2025 roku po tym, jak Brighton sprzedało go francuskiemu klubowi. Wcześniej grał na wypożyczeniu w Stoke City, Angers, Rangers i Breście, a w reprezentacji Senegalu rozegrał 11 meczów.

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