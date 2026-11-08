Argentyński napastnik Interu Miami Lionel Messi został pierwszym piłkarzem w Stanach Zjednoczonych, który zdobył Złotego Buta MLS w dwóch kolejnych sezonach. W sezonie zasadniczym 2026 strzelił 26 goli w 31 meczach i przewodził klasyfikacji strzelców ligi. O przyznaniu nagrody zdecydował ostatni dzień sezonu zasadniczego.

Wyniki rywalizacji strzelców

O wynikach sezonu informuje Channel NewsAsia. Drugie miejsce w klasyfikacji strzelców zajął napastnik Dallas Petar Musa, który zdobył 22 bramki. Napastnik Nashville Sam Surridge zakończył sezon zasadniczy z 21 golami.

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W poprzednim sezonie Messi zdobył 29 bramek. Został drugim zawodnikiem w historii MLS, który strzelił co najmniej 25 goli w dwóch kolejnych sezonach.

Play-offy MLS

39-letni Argentyńczyk zakończył wcześniej w tym roku karierę reprezentacyjną po 21 latach występów. W październiku przedłużył kontrakt z Interem Miami do 2028 roku. Zespół zakończył sezon zasadniczy na drugim miejscu w Konferencji Wschodniej, a play-offy o Puchar MLS rozpoczną się 19 listopada.

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