Kapitan reprezentacji Francji Kylian Mbappé nie wziął udziału w środowym treningu drużyny przed meczem Ligi Narodów z Włochami, który odbędzie się w Mediolanie. Sztab szkoleniowy francuskiej kadry poinformował, że 27-letni napastnik jest poddawany leczeniu.

Stan zawodnika nie został sprecyzowany

Jak podaje Asharq Al-Awsat, sztab szkoleniowy Francji nie przekazał dalszych szczegółów dotyczących stanu fizycznego zawodnika Realu Madryt.

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Mbappé wrócił do składu reprezentacji na to zgrupowanie po tym, jak z powodu kontuzji opuścił trzy poprzednie mecze kadry. We wrześniu zdobył zwycięską bramkę w meczu Ligi Narodów z Turcją, który był debiutem Zinedine'a Zidane'a na stanowisku trenera Francuzów, lecz wkrótce opuścił boisko z powodu bólu w lewym kolanie.

Francja prowadzi w grupie

Po trzech zwycięstwach i jednym remisie w czterech meczach Francja prowadzi w grupie A1 Ligi Narodów. Zespół ma rozegrać dwa ostatnie spotkania fazy grupowej: z Włochami w Mediolanie w czwartek oraz z Turcją w Bordeaux w niedzielę. Francuzi są blisko awansu do ćwierćfinału turnieju.

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