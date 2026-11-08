Freelance'owy fotoreporter Abdulrahman al-Houri zginął podczas relacjonowania walk między jemeńskimi siłami rządowymi a Huti w prowincji Marib. Poinformowała o tym Anadolu Agency, powołując się na Jemeński Związek Dziennikarzy.

Praca na linii frontu

Według związku al-Houri filmował w piątek na linii frontu w południowej części prowincji Marib. Dostarczał materiały fotograficzne i wideo mediom oraz reporterom pracującym w prowincji Marib.

Jemeński Związek Dziennikarzy wyraził współczucie w związku ze śmiercią młodego dziennikarza i wezwał do zbadania okoliczności jego śmierci, aby pociągnąć winnych do odpowiedzialności. Organizacja podkreśliła również potrzebę ochrony dziennikarzy i pracowników mediów podczas konfliktów zbrojnych.

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Walki w Maribie

Osobno jemeńska armia oświadczyła, że w walkach z Huti w Maribie zginęło dwóch dowódców. Wojsko nie podało szczegółów dotyczących czasu ani okoliczności ich śmierci.

Siły rządowe kontrolują miasto Marib oraz pola naftowe i gazowe prowincji, podczas gdy Huti utrzymują kilka obszarów wiejskich. Eskalacja walk między stronami wznowiła się w lipcu po wygaśnięciu rozejmu z 2022 roku.

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