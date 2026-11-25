Naukowcy odkryli, że architektura guza jelita grubego oraz kształt jąder komórkowych mogą wskazywać na rokowanie pacjenta niezależnie od stadium choroby i statusu mutacyjnego. Jak informuje Nature, najgorsze rokowanie mieli pacjenci z przeważająco fragmentowaną architekturą guza — obszarami z zaburzoną ciągłością tkanki, znaczną infiltracją podścieliska i słabo zróżnicowanymi strukturami gruczołowymi.

Analiza ponad 25 milionów komórek

Na potrzeby badania naukowcy wykorzystali próbki tkanek od 1342 pacjentów z rakiem jelita grubego i przeanalizowali ponad 25 milionów komórek. Zastosowali uczenie maszynowe do oceny architektury guzów i segmentacji jąder na poziomie pojedynczych komórek.

Algorytm podzielił próbki na trzy główne typy architektury: gruczołowy, lity i fragmentowany. Typ fragmentowany był związany z najgorszym rokowaniem pod względem przeżywalności swoistej dla choroby u pacjentów z guzami stabilnymi mikrosatelitarnie. Związek ten utrzymywał się wśród pacjentów z rakiem w stadium II–III, a wartość prognostyczną architektury sprawdzono w odrębnej kohorcie 270 pacjentów.

Naukowcy ustalili również, że bardziej okrągłe i regularne jądra komórkowe częściej występowały we fragmentowanych obszarach guza i były związane z gorszym rokowaniem. Natomiast w strukturach gruczołowych i litych częściej wykrywano wydłużone jądra.

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Związek struktury guza ze stanem komórek

Przestrzenna transkryptomika ośmiu próbek całych guzów wykazała, że różne typy architektury odpowiadają różnym programom stanu komórkowego. W strukturach gruczołowych wzbogacone były markery klasycznych jelitowych komórek macierzystych, podczas gdy w obszarach umiarkowanie i silnie fragmentowanych przeważały programy regeneracyjne, przypominające płodowe.

Strefy fragmentowane wykazywały również oznaki przejścia epitelialno-mezenchymalnego — programu komórkowego związanego z rozprzestrzenianiem się komórek nowotworowych. Według wniosku autorów fragmentacja tkanki i związany z nią stres ściskający mogą, poprzez szlak sygnałowy YAP, sprzyjać przejściu komórek macierzystych ze stanu LGR5-dodatniego do ANXA1-dodatniego stanu przypominającego płodowy. Zgodnie z danymi pracy skład macierzy zewnątrzkomórkowej i sygnały TGFβ ze strony podścieliska sprzyjały przejściu epitelialno-mezenchymalnemu.

Autorzy zaznaczają, że fragmentacja odzwierciedla właściwości guza, których nie obejmują w pełni znane już wskaźniki histologiczne, w tym pączkowanie guza, stopień histologiczny i Immunoscore.

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