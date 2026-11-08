Frakcja nigeryjskiej Partii Ludowo-Demokratycznej (PDP), kierowana przez byłego ministra ds. specjalnych i spraw międzyrządowych Kabiru Turakiego, rozważa zaskarżenie orzeczenia Sądu Apelacyjnego do Sądu Najwyższego. Sąd utrzymał w mocy decyzję korzystną dla popieranego przez Wike kierownictwa partii — informuje Premium Times Nigeria.

Turaki powiedział o tym w Abudży podczas spotkania z delegacją kandydatów na gubernatorów, którzy otrzymali od jego frakcji dokumenty nominacyjne. Jak przekazał, prawnicy otrzymali już polecenie przeanalizowania orzeczenia sądu i przedstawienia rekomendacji dotyczących dalszych działań.

Orzeczenie Sądu Apelacyjnego

Sąd Apelacyjny jednogłośnie podtrzymał wcześniejsze orzeczenie Federalnego Sądu Najwyższego, który oddalił pozew dotyczący kierownictwa frakcji PDP, na czele której stoi Abdulrahman Mohammed. Pozew złożyła rada powiernicza związana z frakcją Turakiego, kierowana przez byłego przewodniczącego Senatu Adolphusa Wabarę.

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Wabara i siedmiu innych powodów domagali się uchylenia decyzji sądu niższej instancji oraz zobowiązania Niezależnej Narodowej Komisji Wyborczej Nigerii do uznania Tymczasowego Narodowego Komitetu Roboczego, któremu przewodzi Turaki. Twierdzili, że organ ten został utworzony na posiedzeniu Narodowego Komitetu Wykonawczego po kwietniowym orzeczeniu Sądu Najwyższego.

Plany frakcji Turakiego

Turaki powiedział, że jego frakcja będzie nadal dążyć do przejęcia kontroli nad partią środkami konstytucyjnymi i prawnymi. Wyraził nadzieję, że Sąd Najwyższy poprze jej stanowisko, co pozwoli kandydatom frakcji uczestniczyć w wyborach powszechnych w 2027 roku.

W imieniu delegacji kandydat PDP na gubernatora stanu Plateau Sunday Biggs wezwał kierownictwo frakcji do wykorzystania wszystkich dostępnych mechanizmów prawnych. Zaproponował także utworzenie szerszej platformy pojednania i dialogu z niezadowolonymi członkami partii, aby rozwiązać kryzys przywództwa.

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