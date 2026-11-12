W położonej na południowym wschodzie Iranu prowincji Sistan i Beludżystan odnotowano oznaki obecności bojowników afgańskiej szyickiej dywizji Fatemijun, którą Teheran wcześniej wykorzystywał w wojnie w Syrii. Jak informuje France 24, redakcja zlokalizowała nagranie z uzbrojonymi mężczyznami oraz przeanalizowała doniesienia o śmierci członków formacji.

29 września 2026 roku medium praw człowieka Haalvsh opublikowało nagranie przedstawiające co najmniej 13 uzbrojonych mężczyzn, których zidentyfikowało jako bojowników Fatemijun. France 24 ustaliła, że materiał nakręcono w rejonie góry Kala-Pade, około 80 kilometrów na zachód od Zahedanu, w okolicy Rudmahi.

Inne nagranie, opublikowane 21 września 2026 roku, pokazywało szkolenie z użycia broni mężczyzn w szkole w mieście Goszt niedaleko Sarawanu. France 24 zlokalizowała miejsce nagrania, jednak nie zdołała niezależnie ustalić tożsamości ani przynależności mężczyzn widocznych na materiale.

Doniesienia o zabitych

Dodatkowe oznaki obecności Fatemijun w prowincji znalazły się w doniesieniach powiązanych z formacją kanałów Telegram i mediów. Według nich Ahmad Jagubi zginął 2 października 2026 roku w wyniku wybuchu improwizowanego ładunku, a Mohammadreza Rahimi — 13 października podczas starcia zbrojnego.

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Agencja Fars, bliska Korpusowi Strażników Rewolucji Islamskiej, opublikowała zdjęcia z pogrzebu Rahimiego i nazwała go członkiem Fatemijun, który zginął w Sistanie i Beludżystanie. Odpowiedzialność za oba incydenty wziął na siebie Ludowy Front Bojowników — koalicja islamistycznych i beludżystańskich nacjonalistycznych ugrupowań zbrojnych, utworzona w grudniu 2025 roku. W jej skład wchodzi Dżejsz al-Adl, uznana przez USA i Iran za organizację terrorystyczną.

Związki z KSR

Po upadku rządu Baszara al-Asada w Syrii w grudniu 2024 roku miejsce pobytu tysięcy afgańskich bojowników Fatemijun pozostawało niejasne. Podczas amerykańsko-izraelskiej kampanii wojskowej przeciwko Iranowi w marcu 2026 roku media powiązane z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej publikowały doniesienia o osobach zabitych w wyniku nalotów.

Zdjęcia z uroczystości upamiętniających dały France 24 podstawy do powiązania części zabitych z Fatemijun. W szczególności Fars potwierdził śmierć Alirezy Fejziana, który wcześniej został ranny w Syrii. Dane te, w tym wzmianka o podpułkowniku Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej Alim Akbarze Saketcie, wskazują, że część bojowników Fatemijun mogła zostać włączona do szeregów Korpusu, w tym na szczeblu oficerskim.

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