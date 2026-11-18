W programie France 24 o szczycie APEC w Shenzhen w Chinach stwierdzono, że współzałożyciel Nvidii Jensen Huang, który miał towarzyszyć prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi, nie figurował już na liście gości. W programie Huanga nazwano współzałożycielem firmy będącej liderem w dziedzinie obliczeń dla sztucznej inteligencji.

Tematy programu

Prowadzący zapowiedzieli rozmowę o konsekwencjach tej historii oraz dalszym zaostrzeniu amerykańskich ograniczeń dotyczących eksportu chipów do Chin. Wśród innych zapowiedzianych tematów były spory w administracji Trumpa oraz rywalizacja firm technologicznych o przywództwo w dziedzinie sztucznej inteligencji.

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Szczyt w Shenzhen

Szczyt odbywa się w Shenzhen, gdzie, według opisu France 24, działają duże chińskie firmy technologiczne i przemysłowe. Program porusza również kwestię tego, jak rywalizacja USA i Chin w dziedzinie sztucznej inteligencji wpływa na podejście do ograniczeń eksportowych. Osobno autorzy wspominają, że w Shenzhen znajduje się chińska siedziba amerykańskiego detalisty Walmart.

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