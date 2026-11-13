France 24 opublikował 42-minutowy reportaż o ataku chemicznym w syryjskim mieście Duma, na obrzeżach Damaszku. Program podaje, że atak miał miejsce 7 kwietnia 2018 roku. Autorką reportażu jest Jenna Le Bras.

Poszukiwanie ocalałych i świadków

Według stacji osiem lat po ataku dziennikarka odnalazła ocalałych i świadków śmiertelnego napadu. France 24 zaznaczył, że dowody wskazywały na syryjski reżim, jednak później zniknęły, a świadkowie przestali mówić.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wersja o ukrywaniu okoliczności

Podczas pracy nad programem Le Bras spotkała się również z przedstawicielami niektórych z najbardziej wpływowych międzynarodowych instytucji. Według France 24 reportaż analizuje zakrojoną na szeroką skalę kampanię ukrywania okoliczności ataku, zorganizowaną przez syryjski reżim przy wsparciu Rosji — państwa-agresora. Stacja ostrzegła, że program zawiera sceny, które mogą być niepokojące dla części widzów.

Czytaj nas na