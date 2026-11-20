Francja i Niemcy zgłosiły kandydatury na dwa stanowiska w Zarządzie Wykonawczym Europejskiego Banku Centralnego, które wkrótce się zwolnią. Berlin zaproponował profesora Uniwersytetu Princeton Markusa Brunnermeiera na stanowisko głównego ekonomisty EBC, a Paryż zgłosił byłą minister ds. Europy Laurence Boone na stanowisko związane z operacjami rynkowymi, podaje Politico Europe.

Dwa nadchodzące wakaty

Brunnermeier ma zastąpić Irlandczyka Philipa Lane’a, którego ośmioletnia kadencja na stanowisku głównego ekonomisty kończy się 31 maja. Boone obecnie kieruje działem bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej w Santanderze. Została zgłoszona na stanowisko, które zwolni się 4 stycznia, gdy Isabel Schnabel opuści EBC, aby podjąć pracę w Międzynarodowym Funduszu Walutowym.

Jeśli kandydatury zostaną zatwierdzone, nowa konfiguracja otworzy również drogę byłemu prezesowi Banku Hiszpanii Pablowi Hernándezowi de Cosowi do objęcia stanowiska prezesa EBC po zakończeniu kadencji Christine Lagarde 7 lutego. Niderlandy również liczyły na zdobycie najwyższego stanowiska w banku, jednak analitycy ankietowani przez publikację wskazali na niedopuszczalność jednoczesnego powołania przedstawicieli Niderlandów i Niemiec, uznawanych za zwolenników bardziej restrykcyjnej polityki pieniężnej, na dwa najbardziej wpływowe stanowiska.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Rola operacji rynkowych

Stanowisko, na które zgłoszono Boone, może nabrać szczególnego znaczenia w przypadku nasilenia napięć na francuskim i innych europejskich rynkach długu. Komisja Europejska w nowych prognozach wskazała, że deficyty budżetowe wielu krajów strefy euro wzrosną w przyszłym roku.

Były główny ekonomista EBC Peter Praet powiedział w wywiadzie dla Politico w październiku, że rola związana z rynkami staje się najważniejsza, gdy napięcia na rynkach zwiększają presję na EBC, by interweniował na rynkach obligacji. Główny ekonomista EFG Stefan Gerlach nazwał proponowany skład zarządu silnym ze względu na połączenie wiedzy ekonomicznej, doświadczenia w kształtowaniu polityki i międzynarodowych powiązań.

Czytaj nas na