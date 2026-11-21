Francja planuje zabiegać o posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ po tym, jak Mjanma odmówiła przyjęcia orzeczenia Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości ONZ w sprawie działań jej wojska wobec Rohingjów w 2017 roku. Poinformował o tym Jerusalem Post.

Oświadczenie francuskiego MSZ

Francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło ten zamiar w sobotę. Według publikacji chodzi o orzeczenie sądu, w którym wskazano, że wojsko Mjanmy dopuściło się okrucieństw wobec Rohingjów w 2017 roku.

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Francuskie MSZ podkreśliło, że orzeczenia Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości ONZ są ostateczne i wiążące dla stron sporu. Resort oświadczył również, że muszą one zostać w pełni wykonane zgodnie z prawem międzynarodowym.

Możliwe działania Rady Bezpieczeństwa

Francuskie ministerstwo powołało się na Kartę Narodów Zjednoczonych. Zgodnie z jej postanowieniami Rada Bezpieczeństwa może zostać poproszona o podjęcie działań w celu zapewnienia wykonania orzeczenia Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości ONZ, jeśli jedna ze stron sporu nie stosuje się do niego.

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