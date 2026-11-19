Francuski regulator mediów Arcom będzie monitorować polityczną bezstronność najbardziej wpływowych twórców na YouTube i innych twórców treści internetowych przed wyborami prezydenckimi we Francji w 2027 roku. Zostaną oni objęci zasadami mającymi zagwarantować pluralizm polityczny podczas kampanii wyborczej.

Jak podaje France 24, podczas kampanii wyborczych Arcom pilnuje, aby informacyjne kanały telewizyjne i stacje radiowe zapewniały czas antenowy wszystkim kandydatom lub partiom politycznym uczestniczącym w wyborach. Na początkowym etapie kampanii wymiar czasu antenowego musi odpowiadać przewidywanemu wynikowi kandydata, a od 5 do 30 kwietnia kandydatom należy zapewnić równe traktowanie.

Monitorowanie dużych twórców wideo

Przewodniczący Arcom Martin Ajdari oświadczył, że regulator skoncentruje się wyłącznie na najważniejszych francuskich twórcach wideo. Jako przykłady wymienił twórcę treści społeczno-politycznych HugoDecrypte, którego prawdziwe nazwisko to Hugo Travers, oraz prowadzącego wywiady Guillaume’a Pleya. Monitoring nie obejmie twórców podcastów działających wyłącznie w formacie audio.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Według Reuters Institute HugoDecrypte jest ważnym źródłem informacji dla młodej publiczności i dociera do ponad jednej czwartej osób poniżej 35. roku życia. Guillaume Pley, który już zapowiedział zamiar rozmów z kandydatami na prezydenta w przyszłym roku, ma 3,8 mln subskrybentów na YouTube.

Wybory wiosną 2027 roku

Wybory prezydenckie we Francji zaplanowano na 18 kwietnia i 2 maja 2027 roku. Po nich, prawdopodobnie w czerwcu, mają odbyć się wybory parlamentarne.

Rozszerzenie nadzoru Arcom wiąże się ze wzrostem publiczności twórców treści, która, zwłaszcza wśród młodzieży, czasami przewyższa publiczność tradycyjnych mediów.

Czytaj nas na