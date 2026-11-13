Rząd Francji rozesłał regionalnym urzędnikom oświatowym i prefektom wspólną dyrektywę, przewidującą surowsze i bardziej konsekwentne sankcje dyscyplinarne wobec uczniów oraz pracowników oświaty zaangażowanych w blokady szkół średnich. Informuje o tym Anadolu Agency, powołując się na BFMTV.

Policja przy placówkach oświatowych

Dokument wydany przez ministrów spraw wewnętrznych i edukacji przewiduje obecność policji rano przy szkołach, w których dochodzi do blokad. Władze otrzymały również polecenie systematycznego zatrzymywania osób uznawanych za zakłócające porządek.

Dyrektorom placówek oświatowych zalecono składanie powództw cywilnych w przypadkach uszkodzenia mienia szkolnego. Ministrowie podkreślili, że przywrócenie spokojnej atmosfery jest absolutnym priorytetem, aby uczniowie mogli uczęszczać na zajęcia i przygotowywać się do egzaminów w odpowiednich warunkach.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Protesty trwają od września

Ogólnokrajowe protesty i blokady we francuskich szkołach średnich rozpoczęły się w połowie września. Wśród wskazywanych przyczyn są braki kadrowe wśród nauczycieli, przepełnione klasy, pogarszający się stan infrastruktury szkolnej oraz niewystarczające zasoby edukacyjne.

Wiele blokad miało pokojowy przebieg, jednak części akcji towarzyszyły akty wandalizmu i starcia, w których ucierpieli uczniowie oraz pracownicy oświaty. Francuskie władze przygotowują się również do nowych demonstracji w sobotę: w Paryżu spodziewanych jest od 30 do 60 tys. protestujących. Minister spraw wewnętrznych Laurent Nuñez oświadczył, że w całym kraju do utrzymania bezpieczeństwa zostanie skierowanych około 70 tys. policjantów i żandarmów. Związek SNPDEN-Unsa wezwał dyrektorów szkół do zgromadzenia się przed swoimi placówkami w proteście przeciwko przemocy.

Czytaj nas na