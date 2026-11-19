Francja nie weźmie udziału w proponowanych ośrodkach powrotowych dla migrantów poza Unią Europejską, w tym w Rwandzie. Francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadczyło, że uważa takie mechanizmy za nieskuteczne i niezgodne z wartościami, których Paryż chce bronić.

Stanowisko Paryża

Rzecznik francuskiego MSZ oświadczył, że stanowisko kraju się nie zmieniło. Odpowiadając na pytanie dotyczące wypowiedzi ministra delegowanego Benjamina Haddada na temat obozów dla migrantów w Rwandzie, zaznaczył, że takie ośrodki są w praktyce nieskuteczne ze względu na sposób ich organizacji. Informuje o tym Anadolu Agency.

Według rzecznika poszczególne kraje europejskie mogą przystępować do takich projektów, wykorzystując finansowanie krajowe. Francja doprowadziła do tego, że ośrodki powrotowe dla migrantów nie będą otrzymywać środków z budżetu UE.

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Inicjatywa pięciu krajów

Austria, Dania, Niemcy, Grecja i Niderlandy oświadczyły, że badają możliwość utworzenia ośrodka powrotowego w Rwandzie. Zamierzają osiągnąć porozumienie i rozpocząć przenoszenie tam odrzuconych osób ubiegających się o azyl do 2027 roku.

Zgodnie z oświadczeniem duńskiego Ministerstwa Imigracji ośrodek miałby przyjmować osoby, które nie mają legalnego prawa do pozostawania w uczestniczących krajach UE i wobec których wydano podlegające wykonaniu decyzje o powrocie. Przeniesione osoby mogłyby zintegrować się ze społeczeństwem rwandyjskim lub dobrowolnie wyjechać do kraju pochodzenia albo innego państwa, w którym mają legalne prawo pobytu.

Wcześniej Wielka Brytania zawarła z Rwandą porozumienie w sprawie przekazywania tam osób ubiegających się o azyl w celu rozpatrzenia ich wniosków. W listopadzie 2023 roku Sąd Najwyższy Wielkiej Brytanii uznał ten plan za niezgodny z prawem, wskazując na rzeczywiste ryzyko odsyłania ludzi do krajów, w których mogą być narażeni na prześladowania.

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