Reprezentacja Francji w rugby pokonała RPA 21:19 w meczu Nations Championship w Paryżu we Francji. Gospodarze odnieśli dopiero drugie zwycięstwo nad Springboks w ostatnich 11 bezpośrednich spotkaniach, informuje Sky Sports News.

Trzy przyłożenia przed przerwą

Francuzi zapewnili sobie przewagę w pierwszej połowie: przyłożenia zdobyli Aaron Grandidier-Nkanang, Theo Attissogbe i Louis Bielle-Biarrey. Maxime Lucu podwyższył wszystkie trzy przyłożenia, dlatego do przerwy Francja prowadziła 21:7.

Francuska drużyna grała bez czterech kontuzjowanych łączników ataku — Matthieu Jaliberta, Romaina Ntamacka, Thomasa Ramosa i Antoine’a Hastoya. Z tego powodu Antoine Dupont wystąpił na pozycji numer 10.

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Presja RPA w drugiej połowie

Po przerwie reprezentacja RPA zmniejszyła stratę dzięki przyłożeniom Cobusa Reinacha i Malcolma Marxa. W pierwszej połowie przyłożenie zdobył także Jan-Hendrik Wessels. Manie Libbok nie wykorzystał podwyższenia po trzecim przyłożeniu swojej drużyny i nie zdołał wyrównać wyniku.

RPA otrzymała 20-minutową czerwoną kartkę dla Cobusa Wiese za nielegalne czyszczenie rucka. Francja również miała tymczasowo wykluczonych Maxime’a Lucu, Aarona Grandidier-Nkananga i Regisa Montagne’a; ostatni z nich został ukarany za przewinienie podczas młynów, które w większości kończyły się na korzyść gości.

Zwycięstwo pozwoliło Francji objąć prowadzenie w tabeli zespołów półkuli północnej w Nations Championship. Francuzi rozegrają kolejny mecz 21 listopada w Paryżu z Argentyną, a reprezentacja RPA tego samego dnia zagra w Dublinie z Irlandią.

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