Reprezentacja Francji w rugby 29 listopada pokonała aktualnych mistrzów świata — Republikę Południowej Afryki (RPA) — 40:34 na Twickenham w Wielkiej Brytanii. Francuska drużyna zdobyła tytuł pierwszych rozgrywek Nations Championship.

Zwycięstwo Francji

Mecz rugby union odbył się na stadionie Allianz Stadium. Podpisy pod zdjęciami wskazują 29 listopada 2026 roku jako datę meczu. O wyniku spotkania poinformował Channel NewsAsia, powołując się na Reuters.

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Epizody meczu

Na zdjęciach do publikacji widać, jak Francuz Theo Attissogbe zdobył pierwsze przyłożenie swojej drużyny i świętował je z Calvinem Gourguesem. Attissogbe zdobył także czwarte przyłożenie Francji. Na fotografiach uwieczniono francuskiego zawodnika Floriana Verhaeghe'a oraz przedstawicieli RPA: Siyę Kolisiego i Maniego Libboka. W ostatniej minucie Libbok wykorzystał rzut karny, po którym RPA objęła prowadzenie.

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