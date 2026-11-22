Reprezentacja Francji w rugby 21 listopada w Saint-Denis we Francji pokonała Argentynę 45:17 na stadionie Stade de France. Dzięki temu zwycięstwu Francuzi awansowali do finału pierwszego Nations Championship, gdzie zagrają z RPA, aktualnymi mistrzami świata.

Siedem przyłożeń Francji

Jak informuje Channel NewsAsia, powołując się na Reuters, Francja zdobyła ofensywny punkt bonusowy dzięki siedmiu przyłożeniom. Calvin Gourg zdobył dwa przyłożenia, a na liście punktujących znaleźli się również Mickaël Guillard, Peato Mauvaka, Émilien Gailleton, Tyler Duguid i Louis Bielle-Biarrey.

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Argentyna odpowiedziała przyłożeniami Justo Piccardo i Pablo Matery. Tomás Albornoz zdobył kolejne siedem punktów kopnięciami na bramkę.

Pozycje w tabelach

Francja, aktualny mistrz turnieju Sześciu Narodów, objęła prowadzenie w tabeli drużyn półkuli północnej z 26 punktami, wyprzedzając Anglię o jeden punkt. Argentyna zajmuje czwarte miejsce w tabeli półkuli południowej z 11 punktami. Argentyńczycy nie wygrali we Francji od 2014 roku.

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