Minister spraw zagranicznych Francji Jean-Noël Barrot podczas rozmów z szefem marokańskiego MSZ Nasserem Buritą w marokańskiej Essaouirze oświadczył, że poparcie Paryża dla stanowiska Rabatu w sprawie suwerenności nad Saharą Zachodnią pozostaje niezmienne. Francuski minister powiedział również, że teraźniejszość i przyszłość tego terytorium powinny być rozpatrywane wyłącznie w ramach marokańskiej suwerenności, informuje Asharq Al-Awsat.

Poparcie dla planu autonomii

Barrot ponownie podkreślił, że Francja w pełni popiera zaproponowany przez Maroko plan autonomii jako jedyną podstawę ostatecznego politycznego rozwiązania sporu regionalnego. Według publikacji stanowisko to jest zgodne z polityką Francji, którą Paryż potwierdził na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ 30 października.

Partnerstwo francusko-marokańskie

Marokańskie MSZ poinformowało, że rozmowy były częścią realizacji Wzmocnionego Wyjątkowego Partnerstwa, które król Mohammed VI i prezydent Francji Emmanuel Macron podpisali 28 października 2024 roku. Ramy te przewidują zacieśnienie więzi dwustronnych i rozszerzenie współpracy w różnych dziedzinach.

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Szefowie dyplomacji omówili współpracę w polityce, handlu, kulturze i sprawach humanitarnych. Odnotowali również zbieżność stanowisk wobec wydarzeń na Bliskim Wschodzie oraz perspektyw realizacji rozwiązania dwupaństwowego. Oba kraje potwierdziły zamiar utrzymywania koordynacji na rzecz bezpieczeństwa, stabilności i rozwoju w Maghrebie, Sahelu i regionie Morza Śródziemnego.

Wizyta w Essaouirze

Barrot przybył do Maroka, aby wziąć udział w sesji Światowego Forum Kobiet na rzecz Pokoju 2026, organizowanego przez stowarzyszenie Les Guerrières de la Paix w Essaouirze. Program wizyty obejmował również spotkania z marokańskimi urzędnikami, odwiedziny we francuskich placówkach kulturalnych i edukacyjnych oraz rozmowę z przedstawicielami francuskiej społeczności.

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