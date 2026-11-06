We Francji rząd planuje udzielić do 2030 roku 4 mld euro preferencyjnych kredytów na remonty szkół oraz przeznaczyć kolejne 1 mld euro dla uniwersytetów do 2029 roku. Plany te pojawiły się w czasie ogólnokrajowych protestów, informuje Deutsche Welle.

Dług publiczny Francji wynosi około 120% PKB. Dla porównania, relację długu do PKB w Niemczech szacuje się na około 65%, mimo pakietu inwestycji w infrastrukturę i obronność o wartości 600 mld euro.

Droższe pożyczanie

Francja ma niższe ratingi kredytowe niż Niemcy: w zależności od agencji kraj jest oceniany na AA, A+ lub Aa3, podczas gdy Niemcy utrzymują najwyższy rating AAA. Kilka agencji przyznało Francji również negatywną perspektywę.

Francja płaci za 10-letnie obligacje skarbowe niemal o 1,6 punktu procentowego więcej niż Niemcy. Różnica ta, czyli spread, jest obecnie największa od czasu kryzysu finansowego, a od czerwca 2026 roku wzrosła ponad dwukrotnie.

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Ekonomista Leibnizowskiego Centrum Europejskich Badań Gospodarczych Friedrich Heinemann powiedział DW, że gwałtowny wzrost spreadu pogarsza warunki finansowania dla państwa, kredytobiorców i banków. Jego zdaniem w takim scenariuszu sytuacja może przerodzić się w kryzys finansowy.

Koszty obsługi długu

Według szacunków Francja ma zapłacić w 2026 roku ponad 79 mld euro odsetek od całkowitego długu publicznego, a w 2027 roku — ponad 91 mld euro. Do 2030 roku koszty te mogą wzrosnąć do 125–132 mld euro. Szacunek odsetek płaconych wyłącznie przez rząd centralny, przedstawiony przez francuską agencję skarbową Agence France Trésor, wynosi 62,6 mld euro.

W najbliższych latach kraj będzie musiał refinansować znaczne wolumeny obligacji wyemitowanych przy historycznie niskich stopach, a duży deficyt budżetowy będzie wymagał dodatkowego zadłużenia. Francja po raz ostatni miała zrównoważony budżet publiczny w 1974 roku.

Badacz Uniwersytetu w Bonn Landry Charrier zaznaczył, że według francuskiej agencji statystycznej INSEE 56% ludności otrzymuje od państwa więcej świadczeń i usług, niż płaci w podatkach i składkach socjalnych. Jego zdaniem sprzyja to dążeniu większości do zachowania obecnego stanu rzeczy.

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