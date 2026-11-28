Francja planuje utworzyć strategiczne zapasy metali ziem rzadkich i metali krytycznych, aby zmniejszyć zależność od dostaw z zagranicy i przygotować się na możliwe niedobory surowców. Inicjatywa obejmie przemysł obronny, motoryzacyjny i sektor lotniczo-kosmiczny, informuje Euronews.

Plan przedstawiono na spotkaniu „Chronić Francję” w Pałacu Elizejskim z udziałem około 15 szefów przedsiębiorstw przemysłowych. Państwowej instytucji finansowej Caisse des dépôts powierzono utworzenie mechanizmu strategicznych zapasów i wspólnych zakupów. Firmy muszą dywersyfikować dostawy, w przeciwnym razie ich wsparcie państwowe może zostać ograniczone. Producentom będą także oferowane mechanizmy gwarantowania cen.

Parametry rezerw są jeszcze ustalane

Władze Francji muszą jeszcze określić listę minerałów najpotrzebniejszych do gromadzenia, scenariusze ich przechowywania oraz uczestników systemu. Frédéric Genin, badacz ośrodka analitycznego IRIS, uważa, że kraj może połączyć fizyczne rezerwy ze zobowiązaniami zakupowymi.

Według Genina zapasy powinny chronić kraj przed wstrząsami rynkowymi i kryzysami bezpieczeństwa. Zauważył on, że Chiny dominują w tej branży, w szczególności dzięki znacznym mocom przetwarzania surowców. Licencje eksportowe pozwalają Pekinowi rozpatrywać sprzedaż materiałów krytycznych oddzielnie, zależnie od ich końcowego zastosowania i odbiorcy.

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Potrzeby przemysłu obronnego

Ekspert powiązał także potrzebę fizycznych zapasów z zaopatrzeniem przemysłu obronnego w przypadku możliwego otwartego konfliktu z Federacją Rosyjską, państwem-agresorem. Jego zdaniem posiadanie surowców i komponentów na terytorium Francji pozwoliłoby utrzymać produkcję przez pewien czas w sytuacji kryzysowej.

Pałac Elizejski poinformował o niemal 7 mld euro inwestycji we Francji związanych z inicjatywą. Genin nazwał tę kwotę dobrym początkiem, jednak podkreślił konieczność określenia odbiorców środków i kryteriów ich podziału.

Unia Europejska wskazuje 34 surowce krytyczne, z których 17 uznaje za strategiczne. Według danych Komisji Europejskiej Chiny dostarczają UE 85% samaru, Turcja — 99% boru, a Republika Południowej Afryki — 41% manganu. Francja chce także zarezerwować 25 mld euro w ramach przyszłego Europejskiego Funduszu Konkurencyjności na stabilizację cen i tworzenie europejskich rezerw.

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