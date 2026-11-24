Francja planuje do 2027 roku uruchomić strategiczne rezerwy metali ziem rzadkich i innych priorytetowych metali, aby zmniejszyć zależność przemysłu od zagranicznych dostawców, przede wszystkim Chin. Informuje o tym Anadolu Agency.

Prezydent Francji Emmanuel Macron ogłosił ten zamiar podczas zamkniętego spotkania z przedstawicielami przemysłu w Pałacu Elizejskim. Według francuskiej stacji telewizyjnej BFMTV rezerwy będą tworzone na wzór strategicznych zapasów ropy naftowej. Planowany jest również mechanizm, który umożliwi firmom wspólny zakup materiałów.

Rezerwy dla przemysłu

Projekt będzie koordynowany przez francuską państwową instytucję finansową Caisse des Dépôts. Będzie ona konsultować się z firmami wykorzystującymi te materiały, w tym z przedsiębiorstwami z branży obronnej i lotniczo-kosmicznej. Paryż zamierza zapewnić pełną operacyjność rezerw do 2027 roku.

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Warunki wsparcia państwowego

Macron zapowiedział również bardziej rygorystyczne wymogi dotyczące pomocy państwowej dla firm z branży obronnej, lotniczo-kosmicznej i motoryzacyjnej. Aby nadal otrzymywać wsparcie publiczne, będą one musiały przedstawić plany dywersyfikacji źródeł strategicznych surowców i zmniejszenia zależności od Chin.

Administracja prezydenta Francji rozważy również gwarancje cenowe dla producentów, aby zapewnić im większą pewność i zachęcić do inwestycji. Paryż wezwał Komisję Europejską do podjęcia podobnych działań. Francuski plan obejmuje około 20 z 34 rodzajów surowców, które UE w 2023 roku uznała za krytyczne dla czystej energetyki, technologii cyfrowych, sektora kosmicznego i obronności.

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