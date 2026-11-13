Francja zwróci się do KE o rozważenie środków za niewywiązywanie się Algierii z umowy z UE — France 24
Francja oświadczyła, że zwróci się do Komisji Europejskiej z prośbą o pilne zbadanie warunków zastosowania środków przewidzianych w umowie w związku z niewywiązywaniem się przez Algierię ze zobowiązań wynikających z umowy stowarzyszeniowej z UE. Poinformował o tym France 24, powołując się na rzecznika francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Apel do Komisji Europejskiej
Rzecznik francuskiego MSZ Pascal Confavreux oświadczył, że umowa stowarzyszeniowa między UE a Algierią przewiduje możliwość podjęcia odpowiednich środków w przypadku niewywiązania się ze zobowiązań. Jak powiedział, strona francuska zwraca się do Komisji Europejskiej o natychmiastowe zbadanie warunków zastosowania tych mechanizmów.
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Ograniczenia handlowe
Dyplomaci, którzy w październiku rozmawiali z agencją Reuters, poinformowali, że pod koniec lipca Algieria wprowadziła niemal całkowity zakaz importu z Francji. Ponadto, według ich danych, w ubiegłym miesiącu Algieria nakazała wstrzymanie dostaw mocznika do Francji.