Francja oświadczyła, że zwróci się do Komisji Europejskiej z prośbą o pilne zbadanie warunków zastosowania środków przewidzianych w umowie w związku z niewywiązywaniem się przez Algierię ze zobowiązań wynikających z umowy stowarzyszeniowej z UE. Poinformował o tym France 24, powołując się na rzecznika francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Apel do Komisji Europejskiej

Rzecznik francuskiego MSZ Pascal Confavreux oświadczył, że umowa stowarzyszeniowa między UE a Algierią przewiduje możliwość podjęcia odpowiednich środków w przypadku niewywiązania się ze zobowiązań. Jak powiedział, strona francuska zwraca się do Komisji Europejskiej o natychmiastowe zbadanie warunków zastosowania tych mechanizmów.

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Ograniczenia handlowe

Dyplomaci, którzy w październiku rozmawiali z agencją Reuters, poinformowali, że pod koniec lipca Algieria wprowadziła niemal całkowity zakaz importu z Francji. Ponadto, według ich danych, w ubiegłym miesiącu Algieria nakazała wstrzymanie dostaw mocznika do Francji.

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