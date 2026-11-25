Francuskie służby wywiadowcze powiązały cyberatak na systemy chłodnicze setek supermarketów we Francji z irańską jednostką Shahid Kaveh. Według ich danych grupa działa pod nadzorem Dowództwa Działań Cybernetyczno-Elektronicznych Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Podczas ataku jednej nocy w październiku sprawcy podnieśli temperaturę urządzeń chłodniczych, co doprowadziło do zniszczenia produktów o wartości milionów euro.

Ślady prowadzą do Shahid Kaveh

Jak informuje Ars Technica, francuskie służby specjalne wykryły w cyfrowych śladach ataku język perski i inne oznaki wskazujące na Shahid Kaveh. Grupa używa również internetowego pseudonimu CyberAv3ngers i wcześniej była zauważana podczas ataków na obiekty infrastruktury krytycznej.

W 2023 i 2024 roku CyberAv3ngers włamywała się do wyprodukowanych w Izraelu systemów przemysłowych stosowanych w zaopatrzeniu w wodę, przemyśle i transporcie w kilku stanach USA. Wówczas nie odnotowano znaczących zakłóceń w działaniu systemów, jednak atakujący pozostawiali wiadomości, w których nazywali sprzęt produkcji izraelskiej uzasadnionym celem.

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Technika ataku i poszukiwanie podejrzanych

Według francuskich służb wywiadowczych grupa wykorzystała wyprodukowane w Chinach narzędzie do skanowania, aby wyszukiwać w publicznym internecie podłączone instalacje chłodnicze. Infrastruktura powiązana z grupą prowadziła również rozpoznanie za pośrednictwem Modbus — protokołu szeroko stosowanego do sterowania urządzeniami przemysłowymi.

Francja zabiega o międzynarodowe nakazy aresztowania trzech Irańczyków, których uważa za związanych z atakiem: prawdopodobnego szefa Dowództwa Działań Cybernetyczno-Elektronicznych Hamida Rezy Lashgariana, a także liderów Shahid Kaveh — Mehdiego Lashgariana i Rezę Salarvanda. Hamid Reza Lashgarian i Mehdi Lashgarian są objęci sankcjami USA od 2024 roku. Iran zaprzeczył jakiemukolwiek udziałowi w atakach na urządzenia zamrażające.

W tym miesiącu podobne ataki miały miejsce również w supermarketach w kolejnych dziesięciu krajach Europy, jednak odpowiedzialności za nie dotąd nie przypisano żadnej grupie.

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