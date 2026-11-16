Francja wezwała Unię Europejską do nałożenia sankcji na osoby i podmioty, które Paryż uważa za odpowiedzialne za zgłoszone cyberataki na chłodziarki w supermarketach. Francuski minister spraw zagranicznych Jean-Noël Barrot poinformował o tym na marginesie spotkania ministrów spraw zagranicznych państw UE, podaje Politico Europe.

Dowody na udział Iranu

Barrot oświadczył, że przekaże kolegom dowody, które według stanowiska Francji wskazują na udział Iranu w atakach w październiku. Wówczas sprawcy zdalnie włamali się do chłodziarek w 700 supermarketach w całej Francji, podnosząc temperaturę ich pracy. W rezultacie znaczna ilość produktów się zepsuła.

W ubiegłym tygodniu Francja oficjalnie przypisała odpowiedzialność za te ataki irańskiemu Korpusowi Strażników Rewolucji Islamskiej. W szczególności Paryż wskazał jednostkę Shahid Kaveh, która, według strony francuskiej, prowadzi ofensywne operacje cybernetyczne.

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Oczekiwania dotyczące sankcji

Minister oświadczył, że przybył na spotkanie, aby przedstawić kolegom dowody, i wezwał do wprowadzenia europejskich sankcji przeciwko kluczowym osobom i podmiotom odpowiedzialnym za atak. Według Barrota inicjatywa uzyskała szerokie poparcie.

Szef francuskiego MSZ wyraził przekonanie, że sankcje mogą zostać przyjęte przed kolejnym spotkaniem ministrów spraw zagranicznych UE w Brukseli w połowie grudnia. Jak powiedział, ograniczenia popiera „bardzo duża większość” państw członkowskich UE.

Jednocześnie żadne państwo nie przypisało jeszcze Iranowi ani innej stronie odpowiedzialności za kolejne ataki na chłodziarki supermarketów w różnych krajach Europy, do których doszło dwa tygodnie po incydencie we Francji.

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