Francuski rząd opracowuje plan wysłania do Libanu swoich żołnierzy w celu wspólnego patrolowania z Libańskimi Siłami Zbrojnymi. Chodzi o setki, a potencjalnie nawet tysiące wojskowych — informuje Jerusalem Post, powołując się na trzech rozmówców zaznajomionych z francuską inicjatywą.

Według publikacji Paryż próbuje również zaangażować w tę misję inne kraje, jednak jak dotąd bez powodzenia. Francuscy urzędnicy omawiają propozycję z przedstawicielami USA i Izraela, dążąc do osiągnięcia porozumień z Waszyngtonem i Izraelem.

Stanowisko Izraela

Izrael nie chce, aby takie siły zostały rozmieszczone na południe od rzeki Litani. Proponowane rozmieszczenie nie przewiduje mandatu ONZ i jest rozpatrywane jako odrębna inicjatywa rządu prezydenta Francji Emmanuela Macrona. W takich warunkach Stanom Zjednoczonym i Izraelowi trudniej byłoby zapobiec rozmieszczeniu misji, nawet jeśli nie zostanie osiągnięte porozumienie.

Osobno Francja, według źródeł, planuje utworzyć w Libanie bazy szkoleniowe dla lokalnych sił zbrojnych i skierować instruktorów w celu wzmocnienia możliwości armii. Bazy te nie są planowane na południu kraju.

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Przyszłość obecności ONZ

Francuskie propozycje są promowane przed wygaśnięciem mandatu Tymczasowych Sił ONZ w Libanie. Jeśli mandat nie zostanie przedłużony, co — jak zaznacza publikacja — obecnie wydaje się prawdopodobne, wojska ONZ mogą opuścić kraj do września 2027 roku.

Równolegle Paryż promuje inną propozycję — rozmieszczenie około 500 obserwatorów ONZ do monitorowania zawieszenia broni. Izrael sprzeciwia się takiemu wariantowi, a USA mogą zablokować go w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.

Francuska inicjatywa pojawiła się w związku z wizytą ambasadora USA przy ONZ Mike’a Waltza w Libanie. Spotkał się on z prezydentem Josephem Aounem, premierem Nawafem Salamem i przewodniczącym parlamentu Nabihem Berrim, a także odwiedził siedzibę Tymczasowych Sił ONZ w Libanie w Naku­rze. Strony omawiały przyszłość obecności międzynarodowej, ustalenia bezpieczeństwa na południu Libanu oraz rozbrojenie Hezbollahu.

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