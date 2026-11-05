We Francji w czwartek spodziewane są nowe masowe protesty i strajki pracowników sektora publicznego. Władze planują zaangażować w całym kraju około 70 tys. policjantów, podczas gdy krajowa służba wywiadowcza prognozuje udział od 500 do 700 tys. osób w demonstracjach poza Paryżem, informuje TimesLIVE.

Strajki w edukacji i transporcie

Mobilizację ogłosiły związki zawodowe, w tym lewicowa CGT, a poparły ją również grupy studenckie. Odbywa się ona po demonstracjach dotyczących kosztów życia, stanu usług publicznych i edukacji, które wywołały jedne z najpoważniejszych niepokojów społecznych we Francji w ostatnich latach.

Ministerstwo edukacji poinformowało, że do strajku może dołączyć 17,5% nauczycieli publicznych szkół podstawowych. Związki zawodowe ostrzegły także przed możliwymi zakłóceniami w funkcjonowaniu kolei i transportu publicznego. Strajk już przyczynił się do spadku produkcji energii jądrowej o 2,4 GW w czwartkowy poranek.

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Reakcja władz

Przed protestami prezydent Francji Emmanuel Macron przeprowadził w środę naradę dotyczącą obronności i bezpieczeństwa. Władze próbują obniżyć napięcie po zamieszkach i grabieżach z 17 października, kiedy w różnych częściach kraju uszkodzono sklepy i budynki publiczne.

Uczestnicy protestów, w tym uczniowie, wskazują wśród głównych problemów warunki nauki i niepewność co do przyszłości. Francuski rząd broni taktyki policji, jednocześnie oświadczając, że możliwe nadużycia zostaną zbadane. Ogólnokrajowe akcje w minioną sobotę były w większości pokojowe, choć na ich obrzeżach doszło do pojedynczych starć.

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