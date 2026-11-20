We Francji minister spraw wewnętrznych Laurent Nuñez wezwał na spotkanie prefekta Huguesa Moutouha w związku z podejrzeniem wycieku poufnych informacji z resortu do prawicowej partii Zjednoczenie Narodowe. Jak informuje Anadolu Agency, Nuñez oświadczył, że wezwał Moutouha na spotkanie w piątek rano.

Podejrzenia wobec byłego urzędnika

Hugues Moutouh, który obecnie pełni funkcję prefekta departamentu Loiret, wcześniej był wysokim urzędnikiem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Jest podejrzewany o udział w przekazywaniu partii poufnych informacji o śledztwach dotyczących Zjednoczenia Narodowego.

W komentarzu dla BFMTV Nuñez oświadczył, że jeśli fakty się potwierdzą, sytuacja będzie bardzo poważna. Potwierdził również, że trwa postępowanie sądowe.

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Przeszukanie w siedzibie partii

9 listopada w siedzibie Zjednoczenia Narodowego przeprowadzono przeszukanie w ramach śledztwa dotyczącego możliwego naruszenia tajemnicy zawodowej, poufności postępowania, a także ukrywania takich przestępstw.

Deputowany Zjednoczenia Narodowego Laurent Jacobelli oświadczył, że liderka partii Marine Le Pen będzie kontynuować kampanię polityczną. Według niego partia nie będzie przerywać działalności za każdym razem, gdy w sprawie pojawią się nowe informacje.

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