Francuskie Ministerstwo Sił Zbrojnych utworzy międzynarodowe centrum, które będzie promować i wspierać coraz szersze wykorzystanie sztucznej inteligencji w sektorze obronnym. Otwarcie centrum zaplanowano na lato 2027 roku.

Uznanie ze strony NATO

Francuski resort ma nadzieję, że NATO uzna nowe centrum. Przedstawiciel ministerstwa poinformował o tym dziennikarzy podczas briefingu, jak podaje Channel NewsAsia.

Finansowanie inicjatywy oraz skład międzynarodowych uczestników centrum nie zostały jeszcze określone. Francja zaprosiła przedstawicieli innych państw na konferencję w przyszłym tygodniu, podczas której planuje przedstawić szczegóły inicjatywy.

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Zastosowanie AI w obronności

Narzędzia sztucznej inteligencji stały się ważne dla prowadzenia działań wojennych po inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku. Mogą przyspieszać podejmowanie decyzji na polu walki dzięki przetwarzaniu i interpretacji dużych ilości danych z dronów, satelitów i innych czujników.

Europa w dużej mierze zależy od amerykańskich firm, w tym Palantir, w dziedzinie oprogramowania wojskowego wykorzystującego AI. Inicjatywę ogłoszono w czasie, gdy Europa dąży do wzmocnienia własnych zdolności wojskowo-technologicznych i zmniejszenia zależności od Stanów Zjednoczonych.

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