Francja utworzy międzynarodowe centrum AI dla obronności w 2027 roku — Channel NewsAsia
Francuskie Ministerstwo Sił Zbrojnych utworzy międzynarodowe centrum, które będzie promować i wspierać coraz szersze wykorzystanie sztucznej inteligencji w sektorze obronnym. Otwarcie centrum zaplanowano na lato 2027 roku.
Uznanie ze strony NATO
Francuski resort ma nadzieję, że NATO uzna nowe centrum. Przedstawiciel ministerstwa poinformował o tym dziennikarzy podczas briefingu, jak podaje Channel NewsAsia.
Finansowanie inicjatywy oraz skład międzynarodowych uczestników centrum nie zostały jeszcze określone. Francja zaprosiła przedstawicieli innych państw na konferencję w przyszłym tygodniu, podczas której planuje przedstawić szczegóły inicjatywy.
Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.
Zastosowanie AI w obronności
Narzędzia sztucznej inteligencji stały się ważne dla prowadzenia działań wojennych po inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku. Mogą przyspieszać podejmowanie decyzji na polu walki dzięki przetwarzaniu i interpretacji dużych ilości danych z dronów, satelitów i innych czujników.
Europa w dużej mierze zależy od amerykańskich firm, w tym Palantir, w dziedzinie oprogramowania wojskowego wykorzystującego AI. Inicjatywę ogłoszono w czasie, gdy Europa dąży do wzmocnienia własnych zdolności wojskowo-technologicznych i zmniejszenia zależności od Stanów Zjednoczonych.