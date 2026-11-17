Francja i Malezja w Kuala Lumpur podniosły swoje stosunki dwustronne do poziomu partnerstwa strategicznego oraz ogłosiły współpracę w dziedzinie obronności, handlu, transformacji energetycznej i sektora minerałów krytycznych. Poinformowała o tym Channel NewsAsia po spotkaniu prezydenta Francji Emmanuela Macrona z premierem Malezji Anwarem Ibrahimem.

Macron przebywa w Malezji z dwudniową wizytą, pierwszą od 2017 roku. W przyszłym roku oba kraje będą obchodzić 70-lecie stosunków dwustronnych.

Materiały ziem rzadkich

Anwar Ibrahim oświadczył, że Malezja zgodziła się eksportować do Francji część nieprzetworzonych materiałów ziem rzadkich po tym, jak Paryż zobowiązał się do współpracy przy ich przetwarzaniu. W 2024 roku Malezja zakazała eksportu nieprzetworzonych materiałów ziem rzadkich, aby chronić własne zasoby.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

W ubiegłym miesiącu kraj złagodził ograniczenia, zezwalając na warunkowy eksport surowców do badań lub przetwarzania. Francuska firma Carester i malezyjska spółka górnicza Malaco współpracują przy projekcie wydobycia i przetwarzania materiałów ziem rzadkich, który obejmuje zakład separacji w stanie Perak. Według dyrektora generalnego Carester, Frédérica Carencotte'a, zakład będzie mógł przetwarzać około 13 tys. ton metrycznych materiałów ziem rzadkich rocznie.

Współpraca obronna i technologiczna

Przywódcy byli również obecni przy podpisaniu umów o współpracy w zakresie transformacji energetycznej, produkcji półprzewodników i obronności. Wśród ustaleń jest plan wspólnego utworzenia regionalnego centrum przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym.

Airbus zgodził się również dostarczyć śmigłowce dla Królewskich Malezyjskich Sił Powietrznych, poinformował Macron, nie podając dalszych szczegółów. Francja wzmacnia współpracę obronną z Malezją w czasie, gdy Kuala Lumpur ponownie ocenia wiarygodność zagranicznych dostawców po wycofaniu przez Norwegię licencji eksportowej na rakiety dla malezyjskiej marynarki wojennej.

Czytaj nas na