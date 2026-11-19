Francja i Szwecja przeprowadziły pierwsze wspólne ćwiczenia w ramach inicjatywy zaawansowanego odstraszania zaproponowanej przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Manewry Excalibur odbyły się 16–18 listopada w północnej Szwecji z udziałem francuskich myśliwców Rafale zdolnych do przenoszenia broni jądrowej, samolotu tankowania powietrznego Airbus A330 MRTT oraz szwedzkich myśliwców Gripen, informuje Defense News.

Bez broni jądrowej

Siły zbrojne obu krajów oświadczyły, że ćwiczenia miały na celu poprawę interoperacyjności między francuskimi i szwedzkimi siłami powietrznymi. Ministerstwa obrony Francji i Szwecji poinformowały, że podczas manewrów nie użyto prawdziwej broni jądrowej, a same ćwiczenia nie były wymierzone przeciwko żadnemu państwu.

Szwedzkie Siły Zbrojne poinformowały, że Francja i Szwecja rozpoczęły realizację wspólnej mapy drogowej współpracy strategicznej po pogłębionym dialogu na temat zaawansowanego odstraszania. W ich ocenie Excalibur zademonstrowały gotowość i zdolność obu państw do wspólnego działania, a także ich zaangażowanie w odstraszanie zagrożeń i wzmacnianie bezpieczeństwa sojuszników.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Europejska interoperacyjność

Sztab Generalny Francuskich Sił Zbrojnych oświadczył, że wspólne użycie Rafale i Gripenów przy wsparciu A330 MRTT wykazało wysoki poziom interoperacyjności obu sił powietrznych w dziedzinie odstraszania nuklearnego i służy bezpieczeństwu Europy.

Manewry te odbyły się po ćwiczeniach w ubiegłym miesiącu, podczas których brytyjskie Eurofighter Typhoon eskortowały francuskie Rafale w symulowanej misji uderzenia nuklearnego. Francja rozwija współpracę z kilkoma europejskimi sojusznikami w obliczu gróźb nuklearnych ze strony Rosji — państwa-agresora — oraz niepewności co do gwarancji bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych.

Czytaj nas na